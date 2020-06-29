Uğur Türkmen İyi Parti Ankara İl Yönetimi’ne seçildi

Yapılan açıklamada Türkmen’in önümüzdeki dönemde il Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin beklendiği kaydedilirken ayrıca İskilipli bir milletvekilin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görmenin temenni edildiği kaydedildi. (Haber Merkezi)