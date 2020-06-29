Uğur Türkmen İyi Parti Ankara İl Yönetimi’ne seçildi
İskilipli İşadamı Uğur Türkmen 21 Haziran 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İyi Parti 2.Olağan Kongresi’nde Ankara İl Yöneticisi olarak seçildi.
Güncel 29.06.2020, 19:37
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Yapılan açıklamada Türkmen’in önümüzdeki dönemde il Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin beklendiği kaydedilirken ayrıca İskilipli bir milletvekilin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görmenin temenni edildiği kaydedildi. (Haber Merkezi)
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