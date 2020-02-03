Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk’u kaybettik

TKİ Genel Müdürlüğü’nde makina teknikeri olarak görev yapan,Çorum’un yetiştirdiği seçkin karikatürcülerden Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk (85) bu sabaha karşı saat 04.00’de solunum yetmezliği nedeniyle uzunca bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.