Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk’u kaybettik

2001 yılında kaybettiğimiz merhum eğitimci-yazar İsmail Pamuk’un eşi, Uğur Pamuk, emekli öğretmen Nur Yıldırım ve Onur Pamuk’un anneleri olan Zarife Pamuk’un cenazesi, bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Kuşsaray köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
2001 yılında kaybettiğimiz merhum eğitimci-yazar İsmail Pamuk’un eşi, Uğur Pamuk, emekli öğretmen Nur Yıldırım ve Onur Pamuk’un anneleri olan Zarife Pamuk’un cenazesi, bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Kuşsaray köyünde toprağa verilecek.