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Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk’u kaybettik

TKİ Genel Müdürlüğü’nde makina teknikeri olarak görev yapan,Çorum’un yetiştirdiği seçkin karikatürcülerden Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk (85) bu sabaha karşı saat 04.00’de solunum yetmezliği nedeniyle uzunca bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk’u kaybettik

TKİ Genel Müdürlüğü’nde makina teknikeri olarak görev yapan,Çorum’un yetiştirdiği seçkin karikatürcülerden Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk (85) bu sabaha karşı saat 04.00’de solunum yetmezliği nedeniyle uzunca bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

03 Şubat 2020 Pazartesi 10:36
Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk’u kaybettik

2001 yılında kaybettiğimiz merhum eğitimci-yazar İsmail Pamuk’un eşi, Uğur Pamuk, emekli öğretmen Nur Yıldırım ve Onur Pamuk’un anneleri olan Zarife Pamuk’un cenazesi, bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Kuşsaray köyünde toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.  (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 03.02.2020 10:38
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