Uğur Pamuk’tan “Kuşsaray’dan Portreler” sergisi

17 Temmuz Pazar günü Kuşsaray İlkokulu’nda düzenlenen ve yurt içindeki-dışındaki tüm Kuşsaraylıların bir araya getirilmesi amaçlanan programda ayrıca, köyden sesler konseri ile köy şairlerinin şiir dinletileri yer alıyor.

Sanatçı Uğur Pamuk, kız kardeşi Onur Pamuk ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın portresini de kendisine armağan etti.