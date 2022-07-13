Uğur Pamuk’tan “Kuşsaray’dan Portreler” sergisi
Karikatürcü hemşehrimiz Uğur Pamuk, Kuşsaray Muhtarlığı ve Kuşsaray Köyü Dernekler Platformu tarafından bu hafta sonu Kuşsaray köyünde düzenlenen şenlikte “Kuşsaray’dan Portreler” sergisi açacak.
Güncel 13.07.2022, 19:24
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17 Temmuz Pazar günü Kuşsaray İlkokulu’nda düzenlenen ve yurt içindeki-dışındaki tüm Kuşsaraylıların bir araya getirilmesi amaçlanan programda ayrıca, köyden sesler konseri ile köy şairlerinin şiir dinletileri yer alıyor.
Sanatçı Uğur Pamuk, kız kardeşi Onur Pamuk ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın portresini de kendisine armağan etti.
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