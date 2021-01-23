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Uğur Mumcu’yu özlemle anıyoruz

Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu, aramızdan ayrılışının 28. yıldönümü nedeniyle yarın saygıyla, özlemle anacağız.

Güncel 23.01.2021, 00:53
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Uğur Mumcu’yu özlemle anıyoruz

Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyet değerlerinin savunucusu Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde, Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde bulunan arabasına konulan bombanın patlaması sonucu 51 yaşında hayatını kaybetmişti.

Alçakça bir suikast sonucu en verimli çağında aramızdan koparılan Uğur Mumcu’nun anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. (Haber Merkezi)

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