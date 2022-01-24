Uğur Mumcu’ya duygu dolu anma

Mumcu’nun bir suikast sonucu öldürülmesinin 29. yılında bir anma programı düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen anma programında Uğur Mumcu şiirlerle, türkülerle, söyleşi programıyla anıldı.

Anma programına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Türkiye’nin kuruluş felsefesinin simge isminin katledilişinin üzerinden geçen 29 yılda yaşananlara baktığımızda, Uğur Mumcu’nun niçin hedef seçildiğini çok daha iyi anlamaktayız.

İlk seçimde iktidar olacak olan partimiz laik, demokratik sosyal bir hukuk devletinin inşasını yaparken, yaşanılan bu ekonomik ve siyasal buhranı toplumsal bir bütünlük içerisinde çözecektir” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ise Uğur Mumcu’nun Türk basınının en cesur kalemlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Yolsuzlukların, haksızlıkların, cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı şer odaklarının üzerine korkmadan gittiği için öldürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Anma programı; Av. Mahmut Bayatlı’nın sunumu ve türkü dinletisi ile sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)

