Uğur Mumcu Caddesi’ne dekoratif ahşap saksı

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu caddeler arasında yer alan Uğur Mumcu Caddesi’ne Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dekoratif ahşap saksılar yerleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda Uğur Mumcu esnafı ile yapılan toplantının ardından esnaftan gelen talep üzerine Uğur Mumcu Caddesi boyunda saksılar yerleştirilerek içlerine çeşitli çiçekler dikildi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın şehrin güzel bir görüntüye kavuşması için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade etti. Milönü ile Eğridere Çarşısını birbirine bağlayan ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden olan Uğur Mumcu Caddesi’nin güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’un her mahallesine her bölgesine hizmet götürebilmek için aşkla çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Uğur Mumcu Caddesi esnafımızla bir toplantı yaptık.

Bu toplantıda esnafımızın bizlerden bazı talepleri oldu. Bu taleplerle ilgili bizlerde bazı çalışmalar yaptık. Esnafımız cadde üzerinde bulunan ışıklandırmaların yetersizliğinden bahsetmişti onunla ilgili çalışmalarımız tamamladık. Kırık ve bozuk olan bütün aydınlatmalar tamir edildi. Esnafımızın bizlerden orta alana dekoratif çiçek saksıları konulması yönünde talebi oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz geçtiğimiz gün o çalışmayı da tamamladı. Cadde boyunca 38 adet dekoratif ahşap saksı cadde ortasındaki alana konuldu. Hem yaya trafiğini engellemeyecek hem de esnafımıza zarar vermeyecek bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmayla Uğur Mumcu Caddesi güzel bir görüntüye kavuştu. Esnafımızın yaptığımız çalışmayı beğenmesi de bizleri ayrıca memnun etti” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)