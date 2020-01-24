“Uğur Mumcu, bugün daha iyi anlaşılıyor”

Mumcu’yu anmanın yanında anlamak gerektiğini vurgulayan Atila Sertel, “Geçmişte ‘Tarikat-Siyaset-Ticaret’ üçgenine dikkat çeken Uğur Mumcu, o günün resmini çizerek ve bugünlerin Türkiye’sine işaret ediyordu. O dönem onu anlamak istemeyenler dahi bugün ne demek istediğini çok iyi anlıyor” dedi.

Uğur Mumcu’nun aydınlık, çağdaş bir Türkiye yaratma umuduyla korkmadan yürüyen bir gazeteci olduğunu dile getiren Sertel, “1993 yılının soğuk bir gününde kalleş bir pusuda bomba ile katledildi. Aradan geçen 27 yıl onu unutturmadı ve unutturmayacak. Türkiye’nin dününe geleceğine ışık tutan yazılarıyla, araştırmalarıyla, kitaplarıyla, konuşmalarıyla yaşıyor. Uğur Mumcu öldürüldükten sonra da Türkiye'de laik, çağdaş yaşamın, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'nin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin en büyük ve ölümsüz ismi olarak yaşıyor, yaşayacak” diye konuştu.

“CİNAYETLER AYDINLATILSIN”

Ülkenin yakın tarihinde kara ve kanlı bir leke olarak duran gazeteci ve aydın cinayetleri aydınlatılmadan Türkiye’nin aydınlanamayacağını ifade eden Sertel, şunları söyledi: “Cumhuriyeti değiştirmek isteyenler aydınlarımızı öldürerek, gözdağı verdiler. Aydınlarımızı katleden karanlık güçler hala ortaya çıkarılamadı. Bu cinayetler tam olarak aydınlatılamazsa Türkiye aydınlanamaz. Faili meçhul cinayetler aydınlatılmazsa Türkiye demokrasisi bir adım ileri gidemez. Onların kanı akmaya devam ediyor.”

(Haber Merkezi)