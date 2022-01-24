Uğur Mumcu bugün anılıyor

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bugün saat 13.30’da Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda Av. Mahmut Bayatlı’nın sunumu, CHP İl Gençlik Kolları, İl Kadın Kolları, CHP Merkez İlçe ve İl yöneticilerinin katkıları ile Uğur MUMCU Anma Programı düzenleyeceklerini bildirerek, tüm partilileri, cumhuriyet sevdalılarını ve duyarlı kişileri etkinliğe katılmaya davet etti.

Mehmet Tahtasız, Uğur Mumcu nezdinde tüm demokrasi şehitlerinin de programla birlikte anılacağını duyurdu.

(Aliye ÖNCEL)

