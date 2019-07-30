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Uğur Makina, ileri teknoloji ile dünyada pazar payını artırıyor

Uğur Makina’nın geçmişi 1955 yılına dayanıyor. Baba Mustafa Barlık, önceleri un fabrikalarındaki jeneratörlerin tamiri ile uğraşırken, un fabrikası makinalarının bakım ve onarımına merak sarıyor ve ardından küçük bir torna atölyesiyle makina imalatına girişiyor.

Uğur Makina, ileri teknoloji ile dünyada pazar payını artırıyor

Uğur Makina’nın geçmişi 1955 yılına dayanıyor. Baba Mustafa Barlık, önceleri un fabrikalarındaki jeneratörlerin tamiri ile uğraşırken, un fabrikası makinalarının bakım ve onarımına merak sarıyor ve ardından küçük bir torna atölyesiyle makina imalatına girişiyor.

30 Temmuz 2019 Salı 23:00
Uğur Makina, ileri teknoloji ile dünyada pazar payını artırıyor

Oğul Uğur Barlık’ın iş hayatına atılmasıyla da, üretim çeşitlenmeye, kapasite artmaya başlıyor. Değirmen makinaları sektöründe, Çorum’un dünya çapındaki markalarından biri haline gelen Uğur Makina, 90 civarında ülkeye 600’ü aşkın “anahtar teslimi” tesis kurarak büyük bir başarıya imzasını atıyor.

Uğur Makina, Ankara yolundaki fabrikasını Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni yerine taşıyarak, mekân olarak da önemli bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Toplam 25 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, ikinci ve üçüncü kademe eklerden sonra, ileri aşamada 45 bin metrekare kapalı alana ulaşacak.

Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık, fabrikada halen yaklaşık 450 kişinin çalıştığını, bunlardan 50 kadarının, çeşitli ülkelerde montaj görevini sürdürdüğünü belirterek, “Yurt dışında, anahtar teslimi un, irmik ve mısır unu fabrikaları kuruyoruz. Üretimimizin yüzde 80’i ihracat. Değirmen makinaları ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise 90’ın üzerinde.” diye konuştu.

2018 yılı itibariyle ihracatlarının 30 milyon dolar, cirolarının ise 200 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade eden Uğur Barlık, çok ileri bir teknolojik düzeye ulaştıklarını da vurgulayarak, AR-GE’ye büyük önem verdiklerini, bunun sonucu olarak da, tasarımı kendilerine ait pek çok makinayı dünya pazarlarına sürmeye başladıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

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