Uğur Işılak konseri yarın

Kadeş Barış Meydanında her hafta ünlü bir sanatçıyı vatandaşlarla buluşturan Çorum Belediyesi, 11 Haziran Cumartesi günü de Uğur Işılak konseri düzenleyecek. Yaz konserleri kapsamında Uğur Işılak’ın en güzel türkülerini Çorumlular için seslendireceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “11 Haziran Cumartesi günü saat: 21.00’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz konserimize tüm Çorum halkımız davetlidir.” dedi.

