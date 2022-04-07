Uğur Çınar’a pasta sürprizi
Güncel 07.04.2022, 18:44
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ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, her ayın ilk Çarşamba günü Umut Radyo’da, Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında güncel konulara ilişkin yorumlarını ve değerlendirmelerini radyo dinleyicileri ile paylaşıyor.
Program 6 Nisan 2022 Çarşamba gününe, Uğur Çınar’ın doğum gününe rast gelince, Yolyapar küçük bir pasta ile Radyo’ya gitti ve Uğur Çınar’ın yaş günü pastası birlikte kesildi. (Haber Merkezi)
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