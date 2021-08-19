Uğur Çınar, Boğazlıyan Uzunlu Festivali’ni sundu

Umut Radyo sahibi Uğur Çınar Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Belediyesince düzenlenen 2. Halk Festivali etkinliklerinin sunuculuğunu yaptı. Grup Doğan, Erdal Erzincan, Grup Hicaz , Grup Çığ ( Mustafa Özaslan ) ve Özlem Taner’in sahne aldığı festivale, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri’den yoğun bir katılım olduğu gözlendi.

Yurt genelinde birçok önemli organizasyonda mesleğini başarı ile icra eden Sunucu Uğur Çınar’ın Uzunlu Halk Festivali etkinliklerindeki performansı alkış topladı. Çınar’ın düzeyli yaklaşımı, Türkçe’ye olan hakimiyeti ve sahne kontrolü Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı başta olmak üzere sanatçı ve diğer katılımcıların takdirini topladı.

Başkan Elbaşı, Çınar’ı kutlayarak, “ Festivalimize sunumunuzla renk kattınız. Başarılarınızın devamını diliyor, teşekkür ediyorum” dedi. Uzunlu Belediyesi’nin genç ve başarılı başkanı Okan Yaşar Elbaşı’nın birlik ve beraberlik mesajları verdiği festival, Uzunlu Stadyumunda yapıldı. Yozgat Çamlık TV festivali iki gün boyunca canlı yayınladı. (Haber Merkezi)