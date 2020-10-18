Uğur Barlık ve eşi Hikmet Barlık tedavi altında
Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık ile eşi Hikmet Barlık, koronavirüs teşhisiyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Az önce telefonla görüştüğümüz Uğur Barlık, başlangıç aşamasında teşhis konulduğunu belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Güncel 18.10.2020, 19:33
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