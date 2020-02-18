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Uğur Barlık siyasileri buluşturdu

İktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri, iş insanı Uğur Barlık’ın davetinde bir araya geldi.

Uğur Barlık siyasileri buluşturdu

İktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri, iş insanı Uğur Barlık’ın davetinde bir araya geldi.

18 Şubat 2020 Salı 23:44
Uğur Barlık siyasileri buluşturdu

Söz konusu buluşmayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, iktidar ve muhalefetin Uğur Barlık’ın daveti üzerine bir araya geldiğini belirterek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün katılımıyla Çorum’a ilişkin konular hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Görüşmede İl Başkanı Ahlatcı'nın Özel Kalem Müdürü Serdar Gökkaya ile Antta Otel Müdürü Hasan Gökmen de hazır bulundu. (Haber Merkezi)

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