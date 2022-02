“Ufka Yolculuk” yarışması için başvurular başladı

Yarışmanın Çorum’daki organizasyonunu Çorum Eğitim Derneği yürütüyor. Dernek yöneticileri, yarışma kapsamında Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonunda tanıtım toplantısı düzenlediler.

Her yıl farklı konularda gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, bu yıl “sağlıklı düşünmek” temasıyla ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin düzeyinde 4 farklı kategoride düzenleniyor. İyi-kötü, doğru-yanlış her türlü bilginin kolaylıkla yayıldığı bir dönemde bilginin, özellikle de tasarlanmış bilginin, artış hızını ve topluma etkilerini gören Ufka Yolculuk ekibi, sağlıklı düşünme konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

KAYITLAR BAŞLADI

17 Ocak Pazartesi günü başlayan kayıtlar www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden yapılabilecek. Yarışmaya başvurular 18 Nisan Pazar günü saat 20.00’de sona eriyor.

DOĞRU KAYNAKLARI OKURLAR İLE BULUŞTURUYOR

4 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada; ilkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, “Elma Dersem Düşün”, ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanlar “Eyvah! Ceviz Çatırdıyor”, lise ve yetişkin kategorilerinde yarışmaya katılanlar ise "Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün” kitaplarını okuyarak hazırlanacaklar.

SINAV TAKVİMİ

Katılımcılar 17 ve 18 Nisan 2022’de yapılacak 1. aşama sınava bulundukları yerden 08.00-20.00 saatleri arasında 2 gün boyunca online olarak girebilecekler. 2. Aşama sınav ise online olarak 22 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak.

MERKEZ VE İL ÖDÜLLERİ YARIŞMACILARI BEKLİYOR

Yarışma neticesinde Türkiye genelinde dereceye girenler büyük para ödülleri alacak. Her kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 9 bin, üçüncülere 8 bin lira verilecek olan yarışmada, ilk 50’ye giren yarışmacılar ödüllendirilecek. Ayrıca her ilde bulunan STK’lar tarafından verilecek olan çok çeşitli il ödülleri de yarışmacıları bekliyor. Çorum’da dört kategoride toplam 18 bin Türk Lirası ödül verilecek. Ayrıca danışmanlar için sürpriz ödül verilecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere www.ufkayolculuk.com sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor. (Haber Merkezi)