“Ufka Yolculuk” ekibinden Çiftçi’ye bilgilendirme ziyareti
Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nın 10’uncusu için tanıtım faaliyetlerini yürüten Çorum Eğitim Derneği Başkanı Selim Kaya ile Ufka Yolculuk temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek yarışma hakkında bilgi verdi.
Güncel 20.03.2022, 18:25
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Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları kitabını takdim eden Selim Kaya ve beraberindeki heyete teşekkür eden Çiftçi, 10. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’nın ülkemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
17 Ocak Pazartesi tarihinde www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden yapılmaya başlayan yarışma başvuruları 18 Nisan Pazar günü saat 20.00’de sona erecek. Yarışma neticesinde Türkiye genelinde dereceye girenler büyük para ödülleri alacak. Çorum’da dört kategoride toplam 18 bin Türk Lirası ödül verilecek. (Haber Merkezi)
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