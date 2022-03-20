“Ufka Yolculuk” ekibinden Çiftçi’ye bilgilendirme ziyareti

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları kitabını takdim eden Selim Kaya ve beraberindeki heyete teşekkür eden Çiftçi, 10. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’nın ülkemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

17 Ocak Pazartesi tarihinde www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden yapılmaya başlayan yarışma başvuruları 18 Nisan Pazar günü saat 20.00’de sona erecek. Yarışma neticesinde Türkiye genelinde dereceye girenler büyük para ödülleri alacak. Çorum’da dört kategoride toplam 18 bin Türk Lirası ödül verilecek. (Haber Merkezi)

