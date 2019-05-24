Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
84596
ALTIN
252.384
DOLAR
6.0970
STERLİN
7.7440
EURO
6.8177

Ud kursuna yoğun ilgi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi tarafından açılan Ud kursu yoğun ilgi görüyor.

Ud kursuna yoğun ilgi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi tarafından açılan Ud kursu yoğun ilgi görüyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
Ud kursuna yoğun ilgi

TDED Çorum Şube Başkanı Turhan Candan yaptığı açıklamada, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi'nin Çorum’da kursların öncüsü olduğunu, bu zamana kadar çok sayıda kurs açtıklarını ifade etti.

Candan, "Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yeni kurslarda açmaya devam ediyoruz. Çorumlu Bestekar Ud Hocası Halit Yıldırım tarafından bayanlara özel ud kursumuz salı günleri 18.00-20.00 saatleri arasında devam etmekte. Ud hocamız kursumuzda makamlarından usullerine kadar her şeyi öğretmeye çalışıyor. Kursa gelen bir kişi kurs sonunda işi tam öğrenmiş olarak kursu tamamlıyor. Talepler doğrultusunda yeni kurslarımızı açacağız. Kurslar ve çalışmalarımız hakkında bilgi almak isteyenler Yeni Yol Mahallesinde bulunan Azapahmet Sokakta bulunan dernek merkezine müracaatta bulunabilirler" dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Lösemili çocuklar krizden çok etkilendi”
“Lösemili çocuklar krizden çok etkilendi”
Denklem Mühendislik Milönü Şubesi’ni açtı
Denklem Mühendislik Milönü Şubesi’ni açtı
“Eğitim, özgürlüğü güvenceye alıyor”
“Eğitim, özgürlüğü güvenceye alıyor”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim