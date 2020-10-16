“Uçuş hayalini asla erteleme”
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Havacılık Yüksekokulu tarafından, pilotluktan havaalanı yöneticiliğine kadar havacılıkla ilgili her alanda eğitim verildiği açıklandı.
Güncel 16.10.2020, 19:45
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Üniversite çatısı altında, pilotaj ve havacılık yönetimi lisans programlarına ek olarak sivil havacılık kabin hizmetleri önlisans programlarının bulunduğu, 135 ülkeden 18.000’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü, 40 ülkeden eğitimcinin görev yaptığı, ayrıca Havacılık Akademisi tarafından da pilot adaylarına uçuş eğitimi verildiği bildirildi.
(Haber Merkezi)
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