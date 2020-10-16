“Uçuş hayalini asla erteleme”

Üniversite çatısı altında, pilotaj ve havacılık yönetimi lisans programlarına ek olarak sivil havacılık kabin hizmetleri önlisans programlarının bulunduğu, 135 ülkeden 18.000’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü, 40 ülkeden eğitimcinin görev yaptığı, ayrıca Havacılık Akademisi tarafından da pilot adaylarına uçuş eğitimi verildiği bildirildi.

(Haber Merkezi)