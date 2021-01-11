Uçur hayallerini projesinde “uzman günü” seminerleri

Her ay planda belirlenen konuya göre alanında uzman kişiler tarafından proje ortağı öğretmen ve öğrencilere seminer veriliyor. Projenin Ocak ayı etkinliklerinde origami çalışmaları yer aldığı için buna yönelik etkinlikler yapıldı.

Projenin bu ay konuğu Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rukiye Öztürk Mert, “Origami ile Kağıt Neler Öğretebilir?” konulu bir sunum yaptı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği oturum içerisinde bir de etkinlik yapıldı. Origami yardımı ile evde atık şekilde olan kağıt; kitap, gazete ya da dergilerden evde kullanılabilecek birer objeye dönüştürme etkinliği yapıldı. Öğrenciler bu sayede üretim yapabilme cesareti kazandı. (Haber Merkezi)