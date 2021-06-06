“Uçur Hayallerini” projesi sona erdi 

Kuruculuğunu Çorum Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yaptığı, Türkiye’den 8 ve Azerbaycan’dan 1 ortağı olan eTwinning projesi 9 aylık çalışmasının ardından sona erdi.

Proje kurucusu Çağlar Aktürk, proje sürecinde birçok farkındalık oluşturacak etkinlik yapıldığını belirterek, “Her ay alanında uzman kişiler projeye davet edilerek seminerler düzenlendi. Karma ülke takımları ile öğrenci iletişimi arttırılarak etkinlikler yapıldı. Proje sonuna gelindiğinde çevreye duyarlı ve üretebilen bireyler yetiştirmek, spor ve sanat alanlarında bireylerin ufkunu genişletmek, geri dönüşüm bilincine sahip bireyler yetiştirmek, geleneksel oyunları öğrenmek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, bilinçli internet kullanımını bilen ve medyayı doğru kullanan bireyler yetiştirmek planlandı” dedi.

Aktürk, başta proje kurucu ortağı Duygu Galin olmak üzere tüm proje ortağı öğretmen ve öğrencilerine proje sürecine çalışmalarından ve proje hedeflerine yönelik katkılarından dolayı teşekkür ederek projenin sonlandırıldığını duyurdu. (Haber Merkezi)

