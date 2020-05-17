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Üçtutlarda kanalizasyon çalışması

Çorum Belediyesi, Üçtutlar Mahallesi Muratevler 4. Sokakta kanalizasyon hat yenileme çalışması yapıyor.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:21
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Üçtutlarda kanalizasyon çalışması

Mevcut ihtiyacı karşılamak için şehrin merkezinde kanalizasyon hat döşeme çalışmaları sürdüren Çorum Belediyesi, bir yandan da eskiyen ve deforme olan hatları yenileyerek alt yapıda olabileceksorunların önüne geçiyor. Kanalizasyon hat yenileme çalışmasını yerinde inceleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’’Şehrimizdeki sorunlu altyapıyı yenilemeye devam ediyoruz. Şuanda ise Muratevler 4. Sokaktayız. Bu bölge altyapısı eskimiş ve özellikle bölgesel olarak bazı sıkıntıların yaşandığı bir yer. Şu an ekiplerimiz olası dış etkileri azaltmak için 2 metre derinliğe yeni hat borularını yerleştiriyor. İnşallah buradaki çalışmamızı kısa süre içerisindetamamlamış olacağız. Sadece burada değil şehrin farklı noktalarında da kanalizasyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Buradaki çalışmamızı tamamladıktan hemen sonrada asfaltımızı dökeceğiz ve bu bölge tertemiz bir şekilde inşallah bayrama hazır olacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz evde kalmaya devam etsinler ‘’ dedi.

Başkan Aşgın, kanalizasyon hat çalışmasını incelerken, Su ve Kanalizasyon Müdürü Bekir Sait Toraman da hazır bulundu.

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