Üçtutlar’da asfalt yenilendi

İhtiyaç duyulan bölgelerde asfalt çalışmalarını titizlikle yürüten Çorum Belediyesi zamanla aşınmış bölgelerdeki asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Üçtutlar 3, 5 ve 6. sokaklarda devam eden asfalt yenileme çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bölge esnafı ile sohbet etti.

“Asfaltlama çalışmalarımız şehrimizin her bölgesinde büyük bir hızla devam ediyor” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Asfalt sezonumuz boyunca programa aldığımız yerlerin asfalt ihtiyacını ekiplerimiz büyük bir titizlikle yürütüyor. Bir yandan da ihtiyaç olan yerlerde tespit çalışmalarını devam ettiriyorlar. Üçtutlar Mahallemize bağlı Üçtutlar 3, 5 ve 6. Sokaklarımızda asfalt yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 350 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde asfalt serim çalışması yaptık. Mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)

