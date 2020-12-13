Üçtutlar’a 7.750 ton asfalt

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş’ı ziyaret ederek Üçtutlar’a yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Ziyarette Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat da hazır bulundu.

2020 yılı içerisinde Üçtutlar’a yapılan çalışmalarla ilgili Muhtar Bölükbaş ile istişarelerde bulunan Başkan Aşgın, Üçtutlar Mahallesi’nin genel olarak altyapı bakımından sorunsuz olduğunu vurguladı. Aşgın, “Muratevler civarı yeni yapılanıyor. Baraj etrafı ve Binevler’in bazı bölgelerinin eksikleri bulunuyordu. Biz bu konuda samimi bir gayretin içerisine girdik. Sizlerin verdiği destek de çok önemli. Biz Çorum Belediyesi olarak çalışırken muhtarlarımız bizim elimiz ayağımız oluyor” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgileri paylaşan Başkan Aşgın, özellikle Binevler 3. Cadde’de yapılan asfalt ve altyapı çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “33.500 m2 sathi kaplama, 7.750 ton asfalt, 1900 ton yama ile toplamda 9.650 ton asfalt döküldü. Bunların yanı sıra 24 adet yeni yol çalışması yaptık. Sadece asfalt değil Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de çevre düzenlemesi ve parklarla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BÖLÜKBAŞ: “SAYGI DUYULACAK BİR HİZMET YAPTINIZ”

Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi verdiği sözlerin arkasında durduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Üçtutlar Mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Hakikaten saygı duyulacak bir hizmet yaptınız. Altyapısıyla, asfaltıyla, gençlere ve çocuklara verdiğiniz değerle hepimizin gönlünü kazandınız. Bu değeri bize layık gördünüz, bu hizmetleri bize yaptınız. Mahalle sakinlerim ve kendi adıma çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)