Ücretsiz YKS deneme sınavı 2 Ocak’ta

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 2 Ocak 2022 Pazar günü ücretsiz YKS deneme sınavı yapılacak.

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde yaptıkları çalışmalarla gençleri geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamaya gayret ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Gençlerimize yönelik hizmete sunduğumuz yaz kurslarımız, spor kurslarımız, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizle gençlerimizin her zaman yanında yer almaya devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, “2022 yılında üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavı öncesi Çorum Belediyesi olarak ücretsiz YKS deneme sınavı yapıyoruz. 2 Ocak Pazar günü yapılacak sınavımıza katılmak isteyen gençlerimiz ellerini çabuk tutsun. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Sınav başvuruları Çorum Belediye Gençlik Merkezlerinden alınacaktır” diye konuştu.

