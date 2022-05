Ücretsiz tüm yolcu taşımalarını Belediye karşılıyor

Belediye, şehir içi toplu ulaşımı ücretsiz kullanan vatandaşların otobüslere her binişi için 4,75TL ödeme yapıyor. Bu ödemelerin aylık tutarı yaklaşık 1 Milyon 200 Bin TL. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız vatandaşlar Belediyenin yaptığı bu ödemeden habersiz olduklarını, firma çalışanlarının kendilerine yönelik olumsuz tavırlarından şikâyetçi olduklarını ifade etti.

Zaman zaman toplu ulaşımda yaşanan sorunlar ve Belediye toplu ulaşımla ilgili gelen talepleri anında değerlendiren Çorum Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi daha da artıracak çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, 65 yaş ve üstü, emniyet mensubu, şehit yakını, gazi, engelli bireyler, sağlık çalışanları ve Belediye personeli gibi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanma hakkına sahip tüm yolcuların taşıma bedelini Çorum Belediyesi olarak ilgili firmaya her ay düzenli olarak ödediklerini söyledi. Ücretsiz binim hakkına sahip vatandaşların yaşanabilecek sorunlar karşısında haklarını sonuna kadar arayabileceklerini ifade eden Çöplü, “Halk otobüslerinde her ücretsiz biniş yapan, kart basan hemşehrimimizin taşıma bedelini Belediyemiz ödüyor.” diye konuştu.

VATANDAŞLAR AKILLI BİLET UYGULAMASINDAN MEMNUN

Çorum Belediyesinin “Akıllı Bilet” uygulamasını devreye almasıyla birlikte vatandaşların uygulama üzerinden otobüs biletlerine kredi yükleyebildiğini ve bu konu ile ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, “Toplu ulaşım konusunda Çorum Belediyesinin tavrı çok net. Yeni aldığımız 9 otobüsle filomuzu güçlendiriyoruz. İhtiyaç olması durumunda bu otobüslere ilave yaparak Belediyemizin toplu ulaşımdaki payını artıracağız” dedi.