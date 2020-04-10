“Ücretsiz izin meşrulaştırılmakta”

“İşten atmalar yasaklanıyor” aldatmacasıyla gündeme getirilen yasa tasarısının salgın sürecinde işçi ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan hayli uzak bir düzenleme olduğunu kaydeden Gökmen, “Yasaklama bir aldatmacadır. İşten atmalar yasaklanmıyor, sadece salgın için öngörülen süre kadar, yani 3 ay erteleniyor. Diğer yandan işçinin devamsızlığı, işçinin işverenin emir ve talimatlarına uymaması halini içeren 25. maddenin g ve h bentleri geçerliliğini koruyor.

Korona virüs riski nedeniyle pek çok işletme ve fabrikada işçiler salgın endişesiyle, ücretli izin talebiyle iş bırakmış ve bazı fabrikalarda bu talepleri kabul edilerek anlaşma sağlanmıştı. İddia edilenin aksine işveren ‘çalışılacak’ dediğinde ve işçi bu emre uymadığında ‘haklı sebep’ maddesi dayanak yapılarak işten çıkarılabilecektir” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZ KALAN İŞÇİYE GÜNLÜK 39.42 LİRA REVA GÖRÜLMEKTE”

İşten atmaların 3 ay ertelenirken ücretsiz iznin ise meşrulaştırıldığına dikkat çeken Gökmen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İşçinin tek taraflı olarak ücretsiz izine çıkarması yasal hale getiriliyor. Oysa işçi, ücretli izine çıkması halinde tasarıda öngörülenden daha fazla ücret alabilecektir. Bu yasa ile işsizlik fonu bir kez daha sermayeyi rahatlatmanın aracına dönüştürülmektedir.”

“BİR İŞÇİ 1182 LİRA PARAYLA AİLESİ İLE BİRLİKTE NASIL GEÇİNECEK?”

“Tasarıda, işçinin beklentisini ve ihtiyaç duyacağı gelir desteğini karşılayacak bir düzenleme yoktur. İşsiz kalan işçiye günlük 39.42 lira reva görülmektedir. Aylık 30 günden ödense bile tutarı ancak 1182 liradır ve işçi ailesiyle birlikte bu paraya nasıl geçinecektir? Milyonlarca kayıt dışı çalışan ve iş yasası kapsamına girmeyen emekçiler ise hiç düşünülmemiştir. Tek olumlu madde, işsizlik ödeneğinden yararlanacakların kapsamının genişletilmesidir. Ancak bu da 3 ay ile sınırlıdır.”

“YAPILAN DÜZENLEME TAM BİR ALDATMACA”

“Görüldüğü gibi işçileri ikna etmek, günlerdir artan tepkileri yumuşatmak için ‘işten atmalar yasaklanıyor’ reklamıyla yapılan bu düzenleme aldatmacadır. İşçi ve emekçilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Aynı zamanda işsizlik fonunu sermayenin kullanması için bir yol daha açılmaktadır.

Düzenleme bu haliyle kabul edilemez. Hiçbir hak kaybı olmadan, halkın temel ihtiyaçları açısından zorunlu olmayan tüm üretim ve hizmetler durdurulsun, çalışanlara ücretli izin verilsin. Çalışmak zorunda kalanların çalışma ve yaşam koşulları yeniden düzenlenerek, sağlıklarının korunacağı tedbirler alınsın.

‘Ne olursa olsun sermayenin çarkları dönsün’ diyerek halkın sağlığı korunamaz, pandemi önlenemez. Sermayenin değil, milyonlarca işçi ve emekçinin, işsizin, yoksulun sağlığının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması iktidarın sorumluluğundadır.” (Haber Merkezi)