“Ücretli öğretmenlere istihdam sağlanacak”

Başvurular hakkında bilgi veren Kodek, “Sadece kendi öğretmenlerimiz değil dışarıdaki ücretli öğretmenlere de BESYO gibi beden eğitimi öğretmeni olmuş görev almamış veya müzik gibi alanlarda mezun olup görev almamış kişiler ‘Telafide Ben de Varım Projesi’ kapsamında başlayacak kurslarda ek ders karşılığı görev alabilecek” dedi. Projenin bu kapsamda da istihdam sağlayacağının altını çizen Kodek, “Ayrıca antrenörlerimiz sertifikası, belgesi olanlar kendi alanlarıyla ilgili kurslarda yine ücret karşılığında görev alabilecek. Sertifikası olan kişiler telafidebendevarım.meb.gov.tr adresinden başvuru yapabilir” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

