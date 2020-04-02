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Ücretli öğretmen ek ders ücretini alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenler ile usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ücretli öğretmen ek ders ücretini alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenler ile usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:05
Ücretli öğretmen ek ders ücretini alacak

Korona virüs ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmeler yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, devlet olarak tüm kesimlere gereken destekleri sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Vergi ve SGK ödemelerinin ertelendiğini, asgari ücret desteğinin devam ettiğini, işini, gelirini kaybedenlerin sorunlarını da çözmeye çalıştıklarını belirten Bakan Albayrak, “Salgın sonrası ekonomide yeni bir dönem başlayacak. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemi ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız. Firmalar işçi çıkarmak veya ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğine başvursun. Bu süreçte ücretli öğretmenlerle usta öğreticilerin de ek ders ödemeleri devam edecek” dedi.

(Haber Merkezi)

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