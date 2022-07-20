Ücretli çalışan sayısı yıllık %5,7 arttı

TÜİK'e göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi iken, 2022 yılı Mayıs ayında 14 milyon 299 bin 713 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %4,6 arttı, inşaat sektöründe %7,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %9,2 arttı. (Haber Merkezi)

