Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 Şubat ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 2 bin 495 kişi iken, 2021 yılı Şubat ayında 12 milyon 614 bin 757 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı 2021 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe ise değişmedi.

(Haber Merkezi)

