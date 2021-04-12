Kuruculuğunu Çorum Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin üstlendiği Türkiye ve Azerbaycan’dan 9 okulun ortağı olduğu uluslararası projede alanında uzman kişiler tarafından proje ortağı öğretmen ve öğrencilere her ay seminer veriliyor. Projenin bu ayki konuğu Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Kartal oldu. Proje ortaklarına “Uçmak Hayalim” adıyla uçmak konulu sunumda bulundu.

Çevrimiçi gerçekleşen etkinlikte; uçma olayının nasıl gerçekleştiğinden bahsedildi. Projede kâğıt uçak yapımının ay içerisinde etkinlik olarak yapılacağı proje ortakları tarafından ifade edildi. Öğretim Görevlisi Murat Kartal da hem kâğıt uçağın hem de günlük yaşamda ulaşımsal kullanılan uçakların uçma prensiplerinin aynı olduğu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Proje ortağı öğretmenlerin ve de öğrencilerin ilgi ile takip ettiği programda soru cevap kısmında öğrenciler uçmaya dair ilginç sorularla yanıtlara ulaşmış oldular. Uçağın havada nasıl kaldığı, türbülans, kara kutu gibi birçok konuda bilgi sahibi oldular.

Şuana kadar proje kapsamında; geri dönüşüm, origami, güvenli internet ve medya okuryazarlığı-dezenformasyon gibi farklı konularda alanında uzman kişilerle proje ortağı öğrenciler buluşturuldu. Bu buluşma ile uzman günü seminerleri etkinliği sona ermiş oldu. Seminer organizasyonunu yapan proje kurucusu Çağlar Aktürk; zaman ayırıp projeye katılan Öğretim Görevlisi Murat Kartal’a katkılarından dolayı teşekkür ederek program tamamlandı. (Haber Merkezi)