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Üçköy yaylaları kara büründü

“Kırklar Dağı” olarak bilinen Çorum Merkez Üçköy Köyü ile Mecitözü İlçesi Sorkoğlan, Devletoğlan köyleri bölgesinde kalan arazi, kar altında kaldı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:46
Üçköy yaylaları kara büründü

Yaylada hayvancılık yapanlar ve bölge sakinleri, 23 Mayıs’ta karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

Birkaç gün öncesine kadar her tarafın rengârenk çiçeklerle bezeli olan aynı bölgenin bembeyaz kar örtüsü ile kaplı olduğunu gören yurttaşlar, bu durumu fotoğraflarıyla da ortaya koydu.

Kuvvetli yağış ve hava sıcaklığının bir anda düştüğü Çorum'un yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı. Özellikle Kargı yaylaları, İskilip’in yüksek dağ köyleri, Osmancık ile Mecitözü İlçesinin bazı köylerine kar yağdı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 23.05.2020 10:49
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