Üçköy yaylaları kara büründü

Yaylada hayvancılık yapanlar ve bölge sakinleri, 23 Mayıs’ta karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

Birkaç gün öncesine kadar her tarafın rengârenk çiçeklerle bezeli olan aynı bölgenin bembeyaz kar örtüsü ile kaplı olduğunu gören yurttaşlar, bu durumu fotoğraflarıyla da ortaya koydu.

Kuvvetli yağış ve hava sıcaklığının bir anda düştüğü Çorum'un yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı. Özellikle Kargı yaylaları, İskilip’in yüksek dağ köyleri, Osmancık ile Mecitözü İlçesinin bazı köylerine kar yağdı.

(Haber Merkezi)