Üçköy Muhtarı Hasan Sezgin annesini kaybetti
Çorum merkeze bağlı Üçköy Köyü Muhtarı Hasan Sezgin’in annesi Melahat Sezgin vefat etti.
Güncel 31.01.2022, 19:47
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Hasan, Zafer, Hüseyin Sezgin, Dilber Tetik, Nebahat Sezgin, Yeter Sezgin ve Sezen Sezgin’in anneleri Melahat Sezgin (75), rahatsızlığından dolayı Antalya’da bir hastanede tedavi görüyordu. Melahat Sezgin, kurtarılamayarak hayata veda etti.
Üçköy köyü eski muhtarı merhum Veli Sezgin’in eşi, yine eski muhtar Zafer Sezgin’in de annesi olan Melahat Sezgin’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumenin cenazesi saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Üçköy Köyü mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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