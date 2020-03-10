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Üçköy Derneği’nden kadınlara özel program

Çorum Üçköy Kültür ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Üçköy Derneği’nden kadınlara özel program

Çorum Üçköy Kültür ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

10 Mart 2020 Salı 21:12
Üçköy Derneği’nden kadınlara özel program

Dernek Başkanı Murat Baba, Üçköylü kadınların dernek lokalinde bir araya gelmesini sağladı.
Dernek yönetimi tarafından kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kadınlar da kendi aralarında sohbet ederek günlerini kutladılar.
Dernek Başkanı Murat Baba, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayarak, toplumun gelişmesinde, çağdaşlaşmasında, aydınlanmasında kadınların katkısının büyük olduğunu vurguladı.
Kadın hak ve özgürlüklerine her zaman önem verdiklerinin altını çizen Baba, “Kadınlar ne kadar özgürse ülkemiz de o kadar özgür olacaktır” diye konuştu. Etkinliğe katılan kadınlar ise böylesine anlamlı bir günde kendilerini unutmayarak bir araya getiren dernek yönetimine teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi) 

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