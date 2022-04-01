Üçköy Derneği’nde Nazmi Yetkin dönemi

Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği’nin genel kurulu geçtiğimiz günlerde Kale Mahallesi 3. Zafer Caddesi üzerinde bulunan dernek merkezinde yapıldı.

Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, yönetim organları yeniden belirlendi. Geçmiş dönemlerde 7 yıl boyunca derneğin başkanlığını yapan Nazmi Yetgin, yeniden başkanlığa seçildi.

Divan Başkanlığını Mehmet Tuncay’ın yaptığı genel kurulda Ayhan Kaba ve Aydın Dalkıran divan katibi olarak görev aldı. Genel kurulda saygı duruşunda bulunulmasının ardından derneğin gelir ve gider bilançoları okunarak ibra edildi, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimler sonucunda önceki yıllarda 3 dönem dernek başkanlığı yaparak başarılı işlere imza atan Nazmi Yetgin, yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu ise; Ali Duran Işıker, Mustafa Ünal, Zafer Sezgin ve Cevat Yıldırım’dan oluştu.

Yeniden başkanlığa seçilen Nazmi Yetgin, kendisine ve yönetimine güvenen tüm dernek üyelerine teşekkür ederek, köylerini geliştirmek ve güzelleştirmek, sosyal dayanışmayı artırmak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Yetgin, “öncelikle tüm ülkemizde, ilimizde, köyümüzde huzurun, barışın, kardeşliğin hakim olduğu, küskünlüklerin, dargınlıkların olmadığı aydınlık günler temennisinde bulunuyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm dernek üyelerimizin yönetim kurulumuzun yanında yer alarak bizlere yardımcı olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

