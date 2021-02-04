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UCİM’den Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’e ziyaret
UCİM Çorum İl Koordinatörü Av.Hande Güllü ile Eğitim Koordinatörü, Psikolojik Danışman Seçim Büyükçatalbaş, Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Güncel 04.02.2021, 20:00
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