UCİM, Çorum’da daha etkin çalışmaya başlıyor

Av. Hande Güllü’nün İl Koordinatörü olduğu Çorum UCİM’de, Maden Müh. Sinem Sarı, Etkinlik ve Saha Koordinatörlüğü görevini üstlendi, Diyetisyen Şüheda Soluk da yönetimde görev aldı.

UCİM İl Koordinatörü Hande Güllü ile Sinem Sarı ve Şüheda Soluk, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban ile Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek kurumsal ziyaretlerine start verdiler.

(Taner ŞİMŞEK)

