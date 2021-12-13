Üç Sinovac olanlar 4. aşıyı yaptıramıyor

Üç Biontech veya iki Sinovac-bir Biontech aşısı olanlar, 4. aşılarını “Biontech” olarak kolayca yaptırabiliyorlar. Ama bir de, alerjik rahatsızlıkları nedeniyle üç Sinovac aşısı olanlar var ki, bir hayli sıkıntılı durumdalar.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hemşehrimiz, iki Sinovac aşısından sonra 3. aşısını Biontech yaptırmak istedi. Ancak doktoru, alerjik durumu nedeniyle üçüncünün de Sinovac olması gerektiğini söyledi ve öyle de oldu. Üçüncü aşı tarihi 1 Temmuz.

Şimdi aradan 5.5 ay geçtikten sonra, 4. aşısını olmak istiyor, ama “Biontech yapabiliriz, Sinovac için karar çıkmadı” deniliyor. Doktoru ise, 4. aşının da Sinovac olması gerektiğinde ısrar ediyor.

Hemşehrimiz, “Anlaşılan elde Sinovac aşı yok. Benim durumumda olanlar ne yapacak? Bir yol gösteren çıkar mı acaba?” diye soruyor.

(Haber Merkezi)

