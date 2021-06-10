Üç sanığa 90 yıl hapis 

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulama noktasında Van'dan İstanbul'a giden bir TIR’ı durdurdu. Gıda ve çeşitli malzemeler yüklü TIR’da narkotik dedektör köpeği Panzer ile yapılan aramada üstteki gıda malzemesinin altında koliler içinde zulalanmış paket halinde toplam 120 kilogram eroin ele geçirdi. Tır şoförünü gözaltına alan ve soruşturmayı derinleştiren polis, olay sonrası 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen toplam 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı.



Sanıkların önceki gün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına İzzet G. duruşmaya katılmazken, Bülent G. ve Nevzat G. ise SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada görevli Cumhuriyet savcısı, dava dosyasına daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

KİŞİ BAŞI 30 YIL HAPİS

Duruşmada söz alan sanık Bülent G. ve Nevzat G., üzerilerine atılı suçu kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Bülent G., İzzet G., ve Nevzat G., hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan, her birine 30 yıl hapis ve 75 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.



