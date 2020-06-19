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“Üç önlemi alan her sosyal ortamda bulunabilir”

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, “İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi, virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor. Bir de hijyene dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluyoruz. Bu üç önlemi uyguladığımız taktirde sosyal hayatta her türlü aktivitemizi yapabiliriz” dedi.

Güncel 19.06.2020, 20:01
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“Üç önlemi alan her sosyal ortamda bulunabilir”

Baykam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni normalleşme sürecinde günlük hayatta alınması gereken önlemlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecince Türkiye'de görülen ilk vakanın ardından 3 aydan fazla zaman geçtiğini, alınan çok yerinde önlemler ile salgının kontrol altına alındığını anlatan Baykam, “Ancak henüz bitmedi, süreç devam ediyor. Hala binler civarında test edilerek pozitif çıkan vakalar söz konusu. Bunun yanı sıra hastalığını bilmeyen, bulgusuz geçiren ve toplumda dolaşan vakaların olması çok muhtemel. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamak şart” diye konuştu.

Haziran başında yeni normalleşme sürecinin başladığını, kontrollü sosyal yaşamla ilgili çalışmalar yapıldığını anımsatan Baykam, şöyle devam etti:

“Bu virüsün bulaşması, karşılıklı iki kişiden birinin ağzından çıkan damlacığın karşıdaki kişinin ağız ve burnuna ulaşmasıyla söz konusu oluyor. Bu anlamda sosyal mesafe ve maske kullanımı, alınması gereken en önemli tedbir. Bulaşı önlemeye yönelik 3 önemli tedbir var. Sosyal mesafe, maske takmak ve hijyen. İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi, virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor. Bir de hijyene dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluyoruz. Bu üç önlemi uyguladığımız takdirde sosyal hayatta her türlü aktivitemizi yapabiliriz.”

“ÜÇ ÖNLEMİ ALAN HER SOSYAL ORTAMDA BULUNABİLİR”

Sağlık Bakanlığı’nın her türlü ortam için rehberler hazırladığını, özverili çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Baykam, “Tüm bu uygulamaların hedefi, bu üç önlemi ortaya koymaya yönelik. Bunu her bir birey olarak idrak edersek, bireyler, 'Maske takıp, sosyal mesafeye dikkat edeceğim, el hijyenini uygulayacağım.' derse istediği her sosyal ortamda bulunabilir” diye konuştu.

Baykam, salgını yangına benzeterek, bu üç önlem alınmadığında kontrol altına alınan yangının yeniden alevlenebileceğini belirterek, "İşte bu kıvılcımların çok basit olan bu üç önlemi uygulamadığımız zaman alevi harlama ihtimali var. Devletimiz, 'Alevleri kontrol altına aldık, ne yapacağınızı anlattık, rehberler hazırladık. Siz bunları uygularsanız tekrar hastalığın yayılmasına neden olmaz.' dedi. Bu kadar çaba, bu sorumluluğu yerine getirmeyerek bu özverinin ve tedbirlerin boşa gitmesine neden olmayalım. Hem kendimiz için hem de toplum için. Vaka sayısı sıfırın altına düşmediği için bu üç önlemi uygulamak zorundayız” sözlerine yer verdi. (AA)

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