Üç okula arsa

Yapılan açıklamada Osmancık Çay Mahallesi’nde 7.575 m2’lik arsa, Gülabibey Mahallesi’ndeki Zafer İlkokulu’nun yıkılarak yenisinin yapılacak olması nedeniyle 3.252 m2 arsa ve Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun yıkılarak yenisi yapılacak olması nedeniyle 4.275 m2 arsanın 25 yıl müddetle tahsisinin Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsis edilmesine karar verildi. Yapılan oylamada arsaların tahsisine oybirliği ile karar verildi. (Erkan BAYATLI)