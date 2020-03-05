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Üç okula arsa

İl Genel Meclisi Toplantısında ilimizde bulunan 3 okul için 25 yıl müddetle arsa tahsisi yapıldı.

Üç okula arsa

İl Genel Meclisi Toplantısında ilimizde bulunan 3 okul için 25 yıl müddetle arsa tahsisi yapıldı.

05 Mart 2020 Perşembe 22:07
Üç okula arsa

Yapılan açıklamada Osmancık Çay Mahallesi’nde 7.575 m2’lik arsa, Gülabibey Mahallesi’ndeki Zafer İlkokulu’nun yıkılarak yenisinin yapılacak olması nedeniyle 3.252 m2 arsa ve Bahçelievler İlkokulu’nun A bloğunun yıkılarak yenisi yapılacak olması nedeniyle 4.275 m2 arsanın 25 yıl müddetle tahsisinin Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsis edilmesine karar verildi. Yapılan oylamada arsaların tahsisine oybirliği ile karar verildi. (Erkan BAYATLI)

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