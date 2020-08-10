Üç mahallenin yağmursuyu sorunu çözüme kavuşuyor

Çorum’da üstyapı ile ilgili güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek bunun yanında altyapıyı da ihmal etmediklerinin altını çizen Başkan Aşgın, sorunlu tüm bölgelerde çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Her yağmur sonrası biriken sular yüzünden vatandaşların mağdur olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, çalışmaların sonunda eski görüntülerin tarih olacağını ifade etti. Yapılan altyapı çalışmasının Yeniyol, Kale ve Yavruturna mahallelerinin yağmur suyu sorununa çözüm olacağını dile getiren Başkan Aşgın, “Zafer İlkokulu civarından başlattığımız çalışmalarda sona yaklaştık. 1000 metre uzunluğundaki hattımızla Kıbrıs Caddesi’ne 3 farklı noktadan bağlantılarımızı kurmuş olacağız. Bu çalışma, Yeniyol, Kale ve Yavruturna Mahallelerimizde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanı ilgilendiren bir çalışma. İbik, Kale, Milönü, Gazipaşa, Esnafevleri, Kıbrıs, Cengiz Topel, Eti ve Mürsel Cadde ve Sokaklarında bundan sonraki süreçte yağmur suyuyla ilgili bir sorunumuz kalmayacak. Biz, bu yıl içerisinde sorunlu olan bölgelerin tamamına girdik. Buraların yanı sıra Gülabibey ve Buharaevler Mahallelerimizde de yağmursuyu çalışmalarımız devam ediyor. Yağmursuyu hatlarını değiştirirken kanalizasyon hatlarını da yenileyerek altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Muhtarlardan Başkan’a teşekkür

Ziyaret sırasında hazır bulunan Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ve Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar da çalışmalarda emeği geçen başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.