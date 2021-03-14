Üç kişiye otomobil çarpıp kaçtı ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 20.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi 6’ıncı Cadde üzerinde meydana geldi. Ayşe Tütüncü oğlu Engin Tütüncü ve Mustafa Aksu ile alışveriş yaptıkları market çıkışında yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil üç kişiye çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, çarpmanın etkisiyle 3 kişi savruldu. Kazada Ayşe Tütüncü olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ve Mustafa Aksu i ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Tütüncü‘nün cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan otomobil sürücüsünü belirlemeye çalışıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.