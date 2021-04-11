Üç kardeşin başarı hikâyesi

Antalya’da lokantacı hemşehrimiz Hakan Kutlu ile bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı, önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, bu fotoğrafı “üç kardeşin başarı hikayesi” olarak paylaştı.

Zeki Gül, paylaşımında şöyle dedi:

“Çocukluklarında boya sandıklarıyla para kazanmaya başlayıp çaresizlikten Antalya’ya göç eden Mutlu, Hakan ve Sedat Kutlu kardeşler, çırak olarak başladıkları lokantaya önce kâr ortağı oldular, sonra işletmesini, daha sonra da mülkiyetini alıp zor bir başarıya imza attılar. Tırnaklarıyla bugünlere gelen hemşehrilerim, denize nazır evlerini de yapmaya başlamışlar. Kardeşlerimi tebrik ediyorum.”

