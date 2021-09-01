Üç işyerinden ikisi kiralandı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda düzenlenen ihalede Çepni Mahallesi içinde yer alan 70 metrekarelik çay ocağı, 70 metrekarelik kalaycı dükkanı ve 141 metrekarelik işyeri/ofis için teklifler alındı.

İhalede 10 bin TL’den kiralanan çay ocağına Murat Karabudak 10 bin 500 TL ile tek teklif veren isim olurken, kalaycı dükkanı da Süleyman Özkılıç’a 10 bin 500 TL’ye kiralandı.

30 bin TL’den ihaleye çıkan ofis/işlerine ise kiralanması için talepte bulunan olmadı.

(Süleyman ERDEN)

