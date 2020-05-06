“Üç fidanın mücadelesi yolumuza ışık tutuyor”

CHP İl Başkanı Tahtasız, “Onların tek suçu eşitlik ve adalet peşinde koşmaktı. Deniz, Hüseyin ve Yusuf’un cesareti tüm yurtsever gençlerimize en büyük mirastır. Bugün onların bize bıraktığı miras, Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerin türküsü, sloganıdır” dedi.

Tahtasız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 48. yılı.

Tam 48 yıldır toplum vicdanı kanıyor. Hepimiz biliyoruz ki bu üç gencin, üç vatansever evladının idam edilmesi hukuki değil, siyasi bir karardır, bir cinayettir.

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diye haykıran Deniz Gezmiş’in ilk tutuklanması Çorum temizlik işçilerinin eylemidir. Deniz Gezmiş, ilk defa Devrimci-Milliyetçi kurultayını düzenlemiştir. Amerikan bakanını ve 6. Filoyu protesto etmiş, emperyalizme hep karşı durmuştur.

Halkımızın o yıllarda yükselen bağımsızlık ve demokrasi isteğini, hak, hukuk, adalet isteğini boğmak ve boğazlamak isteyen sömürgeciler ve işbirlikçilerinin işlediği bu cinayet amacına ulaşmamıştır. Hiçbir zaman da ulaşamayacaktır.

Çünkü, bağımsızlık Türk Ulusunun karakteri, tam bağımsızlık ise hedefidir.

Acı tecrübelerle öğrendik ki hukuksuzluk, düşmanlık, kin ve öfke sadece vicdanları yaralıyor, telafisi imkânsız yaralar açıyor.

Bu tür cinayetlerin, bu cinayetleri besleyen öfke, kin ve düşmanlığın bir daha geri dönmemek üzere toplumsal hayatımızdan çıkmasını, çağdaş evrensel hukukun egemen olduğu, barış ve huzur dolu bir gelecek diliyorum.

Ülkemizin bağımsızlığı ve ulusumuzun özgürlüğü uğruna gözünü kırpmadan ölümüne giden üç vatan evladını, üç yurtsever kahramanı saygıyla anıyorum.

Dilerim acılarımız öğreticimiz olur da bir daha yaşamayız.

Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!” (Haber Merkezi)