Üç boyutlu fotoğraf

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Yunus Emre) Parkı içinde bulunan Nikah Sarayı’nı uzun süren tadilatın ardından yeniden hizmete sokan Çorum Belediyesi tarafından yapılan üç boyutlu çizim vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Nikah Sarayı’na gelen veya park içerisinde gezen vatandaşlar üç boyutlu uç uçurum görünümlü çizimi gördüklerinde selfie (özçekim) yapmayı ihmal etmiyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Şehrimize yenilikler katmak için aşkla çalışıyoruz. Belediyemiz, Yunus Emre Parkı’nda bulunan Nikâh Sarayının önündeki alana 3 boyutlu zemin çizim çalışması çok yakıştı” görüşüne yer verdi.



(Gülbahar TAŞ)

