Üç Bölge Kalkınma İdaresi başkanlarının görev süresi uzatıldı

DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresinin 2026'ya kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara göre Söz konusu idarelerin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’na göre DAP Bölge Kalkınma İdaresi, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görevleri 8 Haziran 2026'ya kadar devam edecek.

Bilindiği gibi Çorum’da geçtiğimiz aylarda Amasya ile birlikte DOKAP kapsamına alınmıştı.

(AA)

