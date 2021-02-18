“ÜÇ AYLAR’ın, sevap çarpanı boldur, Allah’a dönüş fırsatıdır”

Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, mübarek ayların maddi ve manevi rahmetle geldiğini belirterek, bu aylarda İslam ümmeti bilinciyle kardeş olmak, cami ve cemaatle barışmak, hayırda yarışmak gerektiğini söyledi.

Müftü Biçer’in mesajı şöyle:

“Receb ayının ilk Cuma gecesi Hz. Peygamberin gelişiyle sürur bulduğu ve ‘Allahım bize Recep ve Şaban’ı mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” diye dua ettiği bir gece.

Peygamberimizin bu duasında ümmet bilincini, ümmet olma şuurunu bir kez daha görüyoruz. Beni ve bana değil bizi ulaştır diyor. Tıpkı Fatiha suresinde ‘Ancak sana ibadet eder ancak senden yardım dileriz’ diye dua etiğimiz gibi. Onun için dualarımızda biz şuuruyla hareket etmemiz gerekiyor. Rabbimize yalvarmamız gerekiyor. Ailemiz çocuklarımız akrabalarımız ve toplumumuz adına, ümmet adına rabbimizden istiyoruz.

Aslında zaman Allahın kullarına verdiği nimetlerden biri, hatta en başta geleni. Hem büyük bir nimet, hem de kıymetli bir emanettir. Onun için zamanı nimete dönüştürmek için gayret gerekir. Zaman Allah’ın bize açtığı bir kredi . Zaman kulluk ve ibadet için bir fırsattır. Ömür Ahirete hazırlık için bir fırsattır. Bu mübarek gece ve aylar da Kuran ayı ramazana hazırlık için bir fırsattır.

Bu aylar bu geceler sevap çarpanı bol olan aylardır. Nasıl ki Kadir Gecesi bin aydan daha değerli ise, nasıl ki Kabe’de yapılan ibadetlerin yüzbin çarpanı varsa, bu ayları da biz Allah’a dönüş ve O’nu daha çok zikretme ayı olarak görmeliyiz. Regaib’den sonra Mirac ikram edilecek, Berat ve Kadir’le taçlanacak hayatımız. Onun için bu günler ve ayların kıymetini bilelim. Bu nimetleri kulluğumuzu test etmek, Müslümanlığımızı tartmak için bir fırsat bilelim. Ben Allah katında ne kadar değerliyim sorusunun cevabını Ataullah İskenderinin ‘Allah katındaki değerinizi öğrenmek istiyorsanız Allahın sizi nerede istihdam ettiğine bakınız’ mesajında bulabiliriz. Bütün sahip olduğumuz imkanlarla bu fırsatları değerlendirelim. Hesaba çekilmeden önce kendi muhasebemizi kendimiz yapalım. Allah katında değerli olan salih amellerdir. Allah katında günahların bir değeri, ağırlığı yoktur.

Mübarek aylar maddi ve manevi rahmetle geldi. Önemli olan bu rahmetle yıkanabilmektir. İslam ümmeti bilinciyle kardeş olmak, Allah ve rasülü ile yeniden tanışmak, cami ve cemaatle barışmak, hayırda yarışmaktır. Rabbim bu bereketli gecenin ve üç ayların feyzinden istifade etmeyi nasib eylesin. Bizlere Receb ve Şabanı mübarek kılsın ve hayırlısı ile Ramazan’a kavuştursun.”