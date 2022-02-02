“Üç aylar kalp ve gönüllerin manevi doyum mevsimidir”

Mübarek üç aylara kavuşmanın, sevinç ve huzurunu iklimine açılan kapı olan mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili’ni de kutlayarak yayınladığı mesajda “Rahmet, mağfiret, manevi huzura ve arınmaya vesile mübarek ayların başlangıcı, üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandil'inde, manevi iklimi ile benliğimizi kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan üç aylara ulaşmanın mutluluğunu inşallah bir kez daha yaşayacağız” diyen Milletvekili Oğuzhan Kaya, bu gecenin aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayı Ramazan-ı Şerifin müjdecisi olduğunu bildirdi.

Üç ayların, kalp ve gönüllerin manevi doyum mevsimi olduğunu, dini hayatımıza canlılık katan bu ayların aramızdaki insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına, inananların iyilikte birbirleriyle yarışmasına vesile olduğunu da ifade eden Milletvekili Kaya: “Dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen Regaip; geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkanı veren, her türlü rağbet ve Regaip'imizi Rabb' imize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir. Anadolu, mazlum coğrafyaların sığınağıdır. Aziz milletimiz 'Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan' birlikteliği ile tüm kardeşlerinin yanındadır.

Türkiye olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Tüm hain ve şer odaklarına karşı birlik beraberliğimizi bu mübarek günlerde daha da güçlendirmeliyiz. Terörle mücadelenin kahramanlarına, askerimize, polisimize bu gecede de hayır dualarımızı gönderiyoruz. Huzurumuz, barış ve istikrarımız için mücadele eden güvenlik güçlerimize Yüce Allah'tan yar ve yardımcı olmasını niyaz ediyoruz. İnsanlarımızın, Yaradana daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; fedakar gazilerimize, kahraman milletimize selametler diliyor, İslam Aleminin ve Çorumlu hemşehrilerimin Regaip Kandil'ini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

